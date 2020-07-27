E-ticaret mahalle bakkalına iniyor
Pandemi döneminde yoğunluğu artan e-ticaret, arz cephesinde de yeni gelişmelere yol açtı. Bugüne kadar e-ticaret deneyimi olmayan, müşteriden veri toplamayan küçük esnaf, dükkanların kapanmasıyla birlikte büyük bir gelir kaybına uğrayınca, e-ticaret ağına dahil olmanın yollarını araştırmaya başladı.
Doğuş Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Related Digital’in CEO’su Sedat Kılıç, pandemi dönemi öncesinde de KOBİ’lerin sosyal medya ve arama motoru reklamlarının ötesine geçip düzenli pazarlama teknolojilerine yatırım yapma hazırlığında olduklarını söyledi.
“Günde 400 milyonun üzerinde veri işliyoruz. Bizde 850 milyon tane kayıtlı aktif müşteri var” diyen Kılıç, pek yakında semt e-ticaret sitelerinin kurulacağını, bu konuda hazırlıklar yapıldığını söyledi.
Kılıç, şunları söyledi: “Birçok insan e-ticarete girdi. Ama esasında e-ticarete giremeyen, girmek isteyen, hizmet vermek isteyen de birçok firma var. Bugün sizin köşenizdeki kuru temizlemeci nereye gidecek, bir platformu yok ki. Veya kasap Ahmet, o nereye gidecek? Göktürk’teki, Ataşehir’deki, Kuzguncuk’taki kasabın girebileceği bir platform yok, verebileceği bir servis de yok. İşte bundan böyle bu bölgesel e-ticaretin önemi artacak.”
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