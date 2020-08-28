Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde anma: Cenazesi kaçırıldı

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:14

Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal adil yargılanma talebiyle 5 Nisan’dan bu yana adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaydı. ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmediler. Dün durumu ağırlaşan ve yattığı Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde gözlem altına alınan avukat Ebru Timtik’in nabzı durduğu için doktorlar acil müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.

Halkın Hukuk Bürosu, Timtik’in cenazesinin bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınacağını ve İstanbul Barosu önünde saat 12.00’de düzenlenen törenin ardından Gazi Cemevine götürüleceğini açıkladı.

CENAZE KAÇIRILDI

Timtik’in ölüm haberinin ardından da dün Adli Tıp Kurumu önünde gerginlik yaşandı. Cenazenin polis ekipleri tarafından kaçırıldığı belirtilirken 4 kişi de gözaltına aldı.

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ebru, polis müdahalesi ile Adli Tıp Kurumundan çıkarıldı. Polis konvoyuyla cenaze İstanbul Barosu önüne götürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Cenaze aracının peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARI BARO ÖNÜNDE

Öte yandan bugün saat 12.00'de İstanbul Barosu önünü yapılan çağrı nedeniyle çok sayıda avukat baro önünde bir araya geldi.

Cenazenin önce Taksim’deki İstanbul Barosu önüne ardından da Gazi Mahallesi’ne götürüleceği açıklanmıştı.