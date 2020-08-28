Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde anma: Cenazesi kaçırıldı
Adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in cenazesi Gazi Cemevi'nden kaldırılıyor. Polis, Ebru Timtik'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan kaçırdı. Yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal adil yargılanma talebiyle 5 Nisan’dan bu yana adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaydı. ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmediler. Dün durumu ağırlaşan ve yattığı Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde gözlem altına alınan avukat Ebru Timtik’in nabzı durduğu için doktorlar acil müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.
Halkın Hukuk Bürosu, Timtik’in cenazesinin bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınacağını ve İstanbul Barosu önünde saat 12.00’de düzenlenen törenin ardından Gazi Cemevine götürüleceğini açıkladı.
CENAZE KAÇIRILDI
Timtik’in ölüm haberinin ardından da dün Adli Tıp Kurumu önünde gerginlik yaşandı. Cenazenin polis ekipleri tarafından kaçırıldığı belirtilirken 4 kişi de gözaltına aldı.
Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ebru, polis müdahalesi ile Adli Tıp Kurumundan çıkarıldı. Polis konvoyuyla cenaze İstanbul Barosu önüne götürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Cenaze aracının peşindeyiz." ifadelerini kullandı.
MESLEKTAŞLARI BARO ÖNÜNDE
Öte yandan bugün saat 12.00'de İstanbul Barosu önünü yapılan çağrı nedeniyle çok sayıda avukat baro önünde bir araya geldi.
Cenazenin önce Taksim’deki İstanbul Barosu önüne ardından da Gazi Mahallesi’ne götürüleceği açıklanmıştı.
Video Haberler
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu