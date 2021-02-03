Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nden Lütfi Özkök retrospektifi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:51

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan seri, her yıl bir fotoğraf sanatçısını odağına alıyor.

Yaşar Kemal

Serinin on birinci kitabında fotoğraf sanatçısı, şair ve çevirmen Lütfi Özkök’e yer verildi. Kitapta Nâzım Hikmet, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Satre, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Can Yücel, Yaşar Kemal, Pablo Neruda’nın da aralarında olduğu, Türkiye ve dünyanın önde gelen edebiyatçılarını ve sanatçılarını fotoğraflayan Özkök’ün yapıtları ve yaşamı retrospektif bakış açısıyla ele alındı.

Jean-Paul Sartre

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan kitabın editörlüğünü Merih Akoğul yaptı. Kitap Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayımlandı.

'FOTOĞRAFIN GÜZEL İNSANI'

Akoğul, fotoğrafçılığının yanı sıra şairliğiyle de öne çıkan Lütfi Özkök’ü şöyle anlattı:

“Fotoğraf ve şiir, teknik özellikleri ve seslendikleri alanlarıyla iki farklı sanat disiplini olmalarına rağmen, ‘rafine’ vurgularıyla temelde birbirlerine çok benzerler. Söyleyeceklerini az ve öz söylerler. Bu iki sanatı ustalıkla bir araya getiren çok az sayıda sanatçı vardır. Sözcükleri, şiirlerinde fotoğraftan çok daha önce bir çerçeve içine alan, daha sonra da şiirlerini kurarken yaşadığı coşkuyu yüzler üzerinden fotoğraflara çeviren Lütfi Özkök, bu iki yapıyı başarıyla hayatının içine almış bir kişidir.”