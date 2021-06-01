Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe Przemyslaw Kawka getirildi
Eczacıbaşı VitrA Spor Kulübü, kadın voleybol takımında yardımcı antrenörlüğe Przemyslaw Kawka'nın getirildiğini açıkladı.
2020-2021 sezonunda istediği başarıyı yakalamayan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için teknik ekibini yenilemeye devam ediyor.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörluk görevinde Ferhat Akbaş'ın getirilmesinden sonra deneyimli teknik adamın yardımcılığına Polonyalı Przemyslaw Kawka getirildi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu öncesi takımın başına Ferhat Akbaş'ı getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, yardımcı antrenör görevi için de Polonya'dan Przemyslaw Kawka'yı transfer etti." denildi.
2020-2021 sezonunda Ferhat Akbaş ile Polonya ekiplerinden Chemik Police takımında görev yapan Kawka Eczacıbaşı VitrA ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Eczacıbaşı, dünyada saygı duyulan en iyi voleybol kulüplerinden birisi. Oradaki atmosfer ve başarılı işleyişle ilgili birçok güzel şey duydum ve eminim ki sıkı bir takım çalışmasıyla önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşacağız. Takımla ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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