Eczacıbaşı VitrA, Saliha ile devam ediyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 13:15

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncu Saliha Şahin’in sözleşmesini uzattı. Milli smaçör turuncu beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı yaptığı açıklamada, “Saliha, çok değer verdiğimiz, gelecek vadeden oyuncularımızdan birisi. Geçen sezon bir çıkış yakaladı ve takımımıza güzel katkılar sağladı. Onun gelişimini görmek ve birlikte başarılar elde etmek istiyoruz” dedi.

ŞAHİN: BİRLİKTE ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ

Kariyerine turuncu beyazlılarda devam etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu Saliha ise, “Buraya geldiğim ilk andan itibaren hayatımda yeni bir dönemin başladığını biliyordum. Birlikte çok güzel bir aileyiz ve bu ailenin bir parçası olarak kalacağım için mutluyum. Yeni sezonda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” sözleriyle duygularını aktardı.



