Eczacıbaşı Vitra’da yaprak dökümü

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:38

Pasör çaprazı Melis Durul, orta oyuncu Chiaka Ogbogu ve pasör mevkinde forma giyen Sladjana Mırkovıc gelecek sezon Eczacıbaşı Vitra kadrosunda yer almayacak.

Eczacıbaşı Vitra resmi internet sitesinden yayınladıları açıklamayla veda eden oyunculara şu sözlere teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana’ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz