Eczacıbaşı Vitra’da yaprak dökümü
2020-2021 sezonunu 73 puanla üçüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı Vitra başarılı üç isme veda ediyor.
Pasör çaprazı Melis Durul, orta oyuncu Chiaka Ogbogu ve pasör mevkinde forma giyen Sladjana Mırkovıc gelecek sezon Eczacıbaşı Vitra kadrosunda yer almayacak.
Eczacıbaşı Vitra resmi internet sitesinden yayınladıları açıklamayla veda eden oyunculara şu sözlere teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
“İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana’ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz
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