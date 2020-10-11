Edirne’de Afrikalı göçmenleri rehin alan çeteler, işkence videolarını ailelerine gönderip fidye istiyor

11 Ekim 2020 Pazar, 15:43

Birçok göçmen, diğer ülkelere geçmek için Türkiye’yi bir köprü olarak kullanıyor. Göçmenlerin çoğu zaman kullandığı deniz yolu, teknelerinin batması sonucu faciayla sonuçlanıyor. Başka ülkelere geçmeleri engellenen göçmenlerin, kimi zaman da gemileri saldırıya uğruyor. Kara yolunu kullanan Afrikalı göçmenlere ise Edirne’de çağ dışı bir muamele uygulandı.

10 GÖÇMEN REHİNE

Edirne sınırında çeteler tarafından rehin alınan Afrikalı göçmenlere işkence yapılarak videoları çekildi. İşkence videolarını göçmenlerin ailelerine gönderen çeteler, rehineleri serbest bırakmak için 4 bin dolar fidye istedi.

Göçmenlerle dayanışma gösteren Tarlabaşı Dayanışması Derneği’nin ailelerden edindiği video ve bilgiler, vahşeti gün yüzüne çıkardı. Derneğin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, rehin alınan Afrikalı göçmen, sopalarla dövülerek işkenceye maruz bırakıldı.

İşkencenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tarlabaşı Dayanışması, 5 kişinin ailesi fidyeyi ödeyerek yakınlarını rehinelerden kurtarabildiğini, 10 rehinenin ise çeteler tarafından alıkonulduğunu belirtti. Rehine skandalı, ailelerin İstanbul’da bulunan Tarlabaşı Dayanışması Derneği’ne ulaşmasıyla ortaya çıktı.

"REHİN ALANLAR BÖLGE HALKI DEĞİL"

Duvar’dan Ogün Akkaya’ya konuşan Tarlabaşı Dayanışma Derneği'nden Saha Koordinasyon Sorumlusu Muhammed Sıddık Yaşar, göçmenlerin ailelerinin bir kısmının hala Türkiye’de bulunduğunu söyledi.

Rehin alma olaylarının İran sınırındaki Ağrı'da da yaşandığını aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Edirne sınırında sorunlar genelde Yunanistan askerleriyle yaşanıyordu. Çetelerin amaçları göçmenleri rehin tutarak ailelerinden para almak. Geçiş hattında yakaladıkları kişileri darp edip, telefonlarını gasp ediyorlar. Göçmenlerin telefonlarını kullanarak, çektikleri işkence videolarını ailelerle paylaşarak fidye istiyorlar. Aileler, kaçak statüsünde bulundukları için sınır dışı edilme korkusuyla adli makamlardan yardım isteyemiyor. Çeteler, parayı göçmenlerin ailelerinden İstanbul’da belirledikleri farklı konumları kullanarak alıyor. Göçmenleri rehin alan kişiler, göçmenlerin hangi yolu kullandığını, nasıl hareket ettiğini bilen ve takip eden kişiler. Gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları sırasında gözlemlerimize göre bölge halkı göçmenleri rehin alacak ya da para talep edecek kişiler değil. Göçmenlere şiddet uygulayan, rehin tutan çeteler İstanbul’dan veya başka bir noktadan gelen kişiler.”