Edirne'de araçlarıyla alışverişe gelenlere 3 bin 150 lira ceza yazıldı
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında denetimler devam ediyor.
Polis ekipleri, kent merkezinde ve bazı alışveriş merkezlerinin önünde, yasak olmasına rağmen araçlarıyla alışverişe gelen yurttaşlara yönelik denetim yaptı.
Ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Ellerinde poşetleriyle araçlarının yanına gelen bazı yurttaşlar karşılarında polisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Polis ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından izin belgesi olmayan veya araçlarıyla alışverişe gelen yurttaşlara para cezası yazdı.
Ekipler ayrıca dışarda olan bazı yurttaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı, bazı mahallelerde kısıtlamaya yönelik anonslar yapıldı.
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