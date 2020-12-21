Edirne'de köpeğin balkon korkuluklarına asılı halde bulunduğu evin sahibine para cezası
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitedeki evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah ipe asılı halde ölü bulundu. Kaçmak için atladığı ve bu sırada ipin boynuna dolanması sonucu can verdiği iddia edilen köpeği evlerine alan aile hakkında polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan korkuluklara boynundaki iple sarkmış haldeki ölü köpeği görenler, durumu polise bildirdi.
Polis, zabıta ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Köpek, gömülmek üzere bulunduğu alandan alındı. Evin sahibi Sebahat ve Salih Erguvan çiftine Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1902 lira ceza uygulandı.
"KENDİNİ ATMIŞ"
Sebahat Erguvan, oğlunun sokakta bulduğu köpeği eve aldığını söyledi.
Köpeği balkona bağladıklarını anlatan Erguvan, "Yemeğini suyunu koyduk, altına yorgan attık. 'Bakalım, sahip çıkalım' diye aldık. Sabah kalktığımızda köpek kendini balkondan atmış." dedi.
Balkonda bağlı köpeğin can vermesine çok üzüldüklerini anlatan Erguvan, olay sonrası uyku uyuyamadıklarını belirtti.
Üzgün olduğunu anlatan Sebahat Erguvan'ın oğlu Çağdaş Güçer ise sokak köpeklerinin saldırısından korumak için balkonda bakmaya başladığı köpeği balkon demirlerine zincirlediğini anlattı.
Uzunköprü Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Görkem Muhammet Şıpka da iyi niyetli bir girişimin kötü bir sonla tamamlandığını kaydetti.
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