Edirne'de peynir fabrikasında patlama: Çok sayıda hastaneye kaldırıldı
Edirne'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası 30'a yakın işçi hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı.
Patlama sonrası açığa çıkan gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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