Edirne'de peynir fabrikasında patlama: Çok sayıda hastaneye kaldırıldı

Edirne'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası 30'a yakın işçi hastaneye kaldırıldı.

DHA
19 Mart 2021 Cuma, 10:56
Edirne'de peynir fabrikasında patlama: Çok sayıda hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı.

Patlama sonrası açığa çıkan gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler