Edirne'de sağanağın ardından debisi yükselen Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:23

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili sağanağın ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselişe geçti.



Tunca Nehri'nin debisi son bir haftada yaklaşık 4 kat artarak 78 metreküp/saniyeye yükseldi. DSİ debinin yükselmesi nedeniyle "sarı alarm" durumuna geçti.

Su seviyesindeki artışla nehir, Sarayiçi mevkisinde taşma seviyesine ulaştı.

Bu arada, Meriç Nehri'nin debisi ise 411 metreküp/saniyeye yükseldi. Bu nehir için taşkın anlamında herhangi olumsuzluk bulunmuyor.

TUNCA NEHRİ OCAK AYINDA TAŞMIŞTI



Havzasındaki yağışların ardından ocak ayında Tunca Nehri'nin debisi 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselmişti. Özellikle Sarayiçi Adası'nda taşkın meydana gelmiş, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.