Efeler'de 24 yıllık imar sorunu çözüldü

Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu Mevkiinde bulunan toplam 800 bin metrekare alana sahip arazilerin davalar nedeniyle çözülemeyen imar sorun Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın girişimleri ile çözüldü.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2021 Cuma, 07:54
Efeler'de 24 yıllık imar sorunu çözüldü
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24 yıllık imar sorununun Efeler Belediyesi tarafından çözülmesi ardından vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Sorunun çok uzun yıllardır çözülememiş olmasından çok büyük üzüntü yaşadığını belirten Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin yerinize kendimi koydum, yıllarca çalıştınız emek verdiğiniz ya da ailelerinizden miras kalan bu yerlerde 24 yıldır hiçbir tasarrufta bulunamadınız. Ne kadar acı bir olay. Belki yerlerinizi müteahhite verecektiniz, bir kısmını kendiniz yaptıracaktınız ve daha refah içinde yaşayacaktınız ama yaşayamadınız. Yaşanmamışların acısını çıkartmak için sizin yerinize kendimi koydum. Çok üzüldüm bunca yıldır bu sorunun çözülememiş olmasından büyük üzüntü yaşadım. Evrakları topladık, çalıştık, uğraş verdik, günler aylar sürdü ve o ayların sonunda bir karar verdik. ‘Çözülecek’ dedik ve öyle de oldu. Sağ olsunlar herkes de destek verdi. Bu sorunun çözülmesi konusunda duyarlı ve özverili davranan tüm Efelerli yurttaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”


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