"Efeler'de kadınlar üretecek dünyaya ihraç edilecek"

07 Mayıs 2021 Cuma, 06:48

Fabrikanın makinelerini kısa zamanda getireceklerini ve üretime başlanılacağını anlatan Başkan Atay, “Efeler halkına seçimden önce verdiğim bir sözü daha tutmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fabrikada pozitif ayrımcılık gerçekleştirerek yalnızca kadınları istihdam edeceğiz. Efelerimizin kadınlarının ürettiği ürünleri dünyaya ihraç edeceğiz. Bu konuda Efeler’in kadınlarına olan güvenim tam. Fabrikamızda kadınlar, yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyecek. İstihdam sağlanacağı gibi Efeler’imizin tarım ürünlerine katma değer kazandırılacak” dedi.