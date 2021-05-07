"Efeler'de kadınlar üretecek dünyaya ihraç edilecek"

"Efeler'de kadınlar üretecek dünyaya ihraç edilecek"
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadınların istihdam edileceği ve yerli tarım ürünlerinin değer kazanacağı Tarımsal Ürün Fabrikası’nın inşasını tamamladı.
Fabrikanın makinelerini kısa zamanda getireceklerini ve üretime başlanılacağını anlatan Başkan Atay, “Efeler halkına seçimden önce verdiğim bir sözü daha tutmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fabrikada pozitif ayrımcılık gerçekleştirerek yalnızca kadınları istihdam edeceğiz. Efelerimizin kadınlarının ürettiği ürünleri dünyaya ihraç edeceğiz. Bu konuda Efeler’in kadınlarına olan güvenim tam. Fabrikamızda kadınlar, yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyecek. İstihdam sağlanacağı gibi Efeler’imizin tarım ürünlerine katma değer kazandırılacak” dedi.
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