Efes ligde çok farklı
Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 83-94
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı
ANADOLU EFES: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13,Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1
1. PERİYOT: 19-21
DEVRE: 36-45
3. PERİYOT: 60-72
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.
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