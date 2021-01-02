Efes, Türkiye'de yenilgisiz tek takım, Daçka'yı da yendiler
Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70-81
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali Köseoğlu
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Erkan Veyseloğlu, Luther 10, Magette 12, Andrews 9, Jerret 8, Emircan Koşut 10, Berk Demir 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Buford Jr 6, Görkem Doğan, Eray Akyüz
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, Buğrahan Tuncer 9, Sertaç Şanlı 6, Tolga Geçim 2
1. PERİYOT: 15-21
DEVRE: 35-39
3. PERİYOT: 58-57
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'e 81-70 mağlup oldu.
Efes yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
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