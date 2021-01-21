Efes, Zenit'e yetişemedi
Zenit: 85 - Anadolu Efes: 78
Zenit: 85 - Anadolu Efes: 78
Salon: Sibur Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Peruga (İspanya)
Zenit: Pangos 13, Hollins 13, Thomas 14, Ponitka 10, Gudaitis 11, Rivers, Fridzon, Baron 10, Pushkov 2, Zubkov 12
Anadolu Efes: Larkin 20, Singleton 10, Micic 23, Anderson, Dunston 10, Beaubois, Doğuş Balbay, Musa, Sertaç Şanlı 6, Moerman 5, Simon 4
1. Periyot: 28-15
Devre: 53-31
3. Periyot: 64-55
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 85-78 mağlup oldu. İlk yarıda fark yiyen Efes, son bölümde ancak aradaki farkı eritti,
Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, ligdeki 10. yenilgisi aldı, Zenit ise 13. kez kazandı.
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