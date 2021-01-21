Efes, Zenit'e yetişemedi

21 Ocak 2021 Perşembe, 22:06

Zenit: 85 - Anadolu Efes: 78



Salon: Sibur Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Peruga (İspanya)

Zenit: Pangos 13, Hollins 13, Thomas 14, Ponitka 10, Gudaitis 11, Rivers, Fridzon, Baron 10, Pushkov 2, Zubkov 12

Anadolu Efes: Larkin 20, Singleton 10, Micic 23, Anderson, Dunston 10, Beaubois, Doğuş Balbay, Musa, Sertaç Şanlı 6, Moerman 5, Simon 4

1. Periyot: 28-15

Devre: 53-31

3. Periyot: 64-55

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 85-78 mağlup oldu. İlk yarıda fark yiyen Efes, son bölümde ancak aradaki farkı eritti,

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, ligdeki 10. yenilgisi aldı, Zenit ise 13. kez kazandı.