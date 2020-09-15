Efes'te iki yeni koronavirüs vakası
Basketbol liginin önemli takımı Anadolu Efes'te geçen hafta bir pozitif vakaya rastlanmıştı. Şimdi iki yeni ismin daha testi pozitif çıktı.
Anadolu Efes'te koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuların sayısı üçe yükseldi.
Basketbol liginin önemli takımı Anadolu Efes'te geçen hafta bir pozitif vakaya rastlanmıştı. Şimdi iki yeni ismin daha testi pozitif çıktı.
Geçen haftaki testlerde önemli yabancı bir oyuncu koronavirüs hastalığına yakalanmış ve izole edilmişti. Koronavirüse yakalanan iki ismin de tedavisine başlandı.
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