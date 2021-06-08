Efsanevi İtalyan kaleci Zoff, Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi

08 Haziran 2021 Salı, 11:05

İtalya'nın efsanevi futbol adamı Dino Zoff, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla tribünlere az sayıda seyirci alınacak olmasının ev sahibi ülkelerden biri olan İtalya için bir avantaj olduğunu söyledi.

İtalya’nın 1968 yılında kazandığı ilk ve tek Avrupa Şampiyonası’nda oyuncu olarak yer alan, 2000'deki şampiyona da ise teknik direktörlüğünü yaptığı "Gök mavililer"e final oynatıp kupayı kıl payı Fransa’ya kaybeden Zoff, yaklaşan EURO 2020’yi değerlendirdi.

İtalya ve Türkiye’nin, kendisinin İtalya’nın başında olduğu dönemde 21 yıl önce yine 11 Haziran’da EURO 2000’de karşılaştığı anımsatılan ve o maça ilişkin hatıraları sorulan Zoff, "EURO 2000'de hatırladığım kadarıyla Türkiye ile gruptaki ilk maçımızda karşılaşmış ve iyi bir maç çıkarmıştık. Türkiye de o dönem iyi bir takımdı. Kazanmıştık ama kolay olmamıştı. Bizim açımızdan iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu hatırlamıyorum ama Türkiye de kendi açısından iyi bir maç oynamıştı." diye konuştu.

Zoff, o maçı Antonio Conte ve Filippo Inzaghi'nin golleriyle 2-1 kazandıklarını (Türkiye'nin golünü Okan Buruk atmıştı) söyledi.

"ALTIN GOL BİR SONUÇTU"

İtalya’nın kendisinin oyunculuğu döneminde kazandığı kupaya, bu sefer teknik direktörken EURO 2000'de çok yaklaştığı ancak bugün dünya futbolunda yeri olmayan "Altın gol" uygulamasıyla kaybettiği anımsatılan Zoff, şunları kaydetti:

"Biz o şampiyonayı "Altın gol"le kaybetmedik. Biz o turnuvayı, bitime 20 saniye kala Fransa'nın Wiltord'la bulduğu, skoru 1-1'e getiren beraberlik golünde kaybettik. Çünkü sonrasında bu gole reaksiyon verecek gücü gösteremedik. Altın gol bir sonuçtu doğrusunu söylemek gerekirse. Biz iyi bir maç çıkarmıştık, aslında farkı 2'ye de çıkarabilirdik. Fırsatlar yakaladık. Del Piero ile iki fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Biraz da kader. Kalecinin üstünden yedik golü. Kader."

"İTALYA'YI BU MAÇ İÇİN BİRAZ DAHA AVANTAJLI GÖRÜYORUM"

EURO 2020'de İtalya'nın şansını nasıl gördüğü sorusuna Zoff, "İtalya, bana göre bu turnuvanın favorilerinden biri. Son dönemde hem elemelerde hem de hazırlık maçlarında her zaman iyi maç çıkardı. Bence iyi işler yapabilecek durumları var. Bununla beraber kazanmak için pek çok bileşenin bir araya gelmesi lazım. Yani tam bir takım olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

"İtalya iyi bir takım. Az sayıda da olsa seyirci de olacak bu maçta. Bu da yardımcı olur." diyen Zoff, "Taraftarlar olmasaydı bazı şeyler daha farklı gelişebilirdi. Tribünlerde taraftarların olması İtalya’nın avantajınadır. İtalya liginde oynayan iyi seviyede Türk oyuncular da Türkiye için küçük bir katkı sağlayabilir. Ama maç öncesinde İtalya'yı bu maç için biraz daha avantajlı görüyorum." ifadelerini kullandı.