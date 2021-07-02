Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

02 Temmuz 2021 Cuma, 23:11

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde, saat 22.46'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini kaydetti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.