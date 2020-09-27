Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 02:00
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, saat 01.50'de Ege Denizi'nde 11.64 kilometre derinliğinde ve 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA


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