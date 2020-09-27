Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, saat 01.50'de Ege Denizi'nde 11.64 kilometre derinliğinde ve 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA
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