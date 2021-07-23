23 Temmuz 2021 Cuma, 19:25

Ege sahilleri doldu, vaka sayıları artıyor, gidişat kötü...

Yasakların kalkmasıyla birlikte Ege'de tüm plajlar doldu taştı.

Bodrum’da nüfusun 1 milyon kişiye yaklaştığı söyleniyor.

Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçeleri normalleşme süreciyle adeta insandan geçilmez oldu.

Güzel havayla birlikte vatandaşlar, sahillere giderek güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladılar.

Herkes dümeni Ege'ye kırdı.

Akın akın insanlar geliyor İzmir, Aydın, Muğla’nın tatil ilçelerine...

Akın akın virüs taşınıyor...

Diğer yandan pandemi nedeniyle alınan önlemler ve yapılan çağrılara rağmen insanlarımızın maske takmadığı veya sosyal mesafeye özen göstermediği görülüyor.

Kurallar uyulmadığının en belirgin işareti ise vaka sayılarındaki artış.

22 Temmuz 2021 itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde 10 bin sınırına dayanan vaka artış oranları hepimizi endişeye sevketmeli diye düşünmekteyim.

Covid 19'un hayatımıza girdiği 2020 yılı Mart ayından itibaren aradan 1 buçuk yıl geçmesine rağmen büyük bir kitlenin halen salgının ciddiyetinin farkında olmadığını görüyoruz.

Geçen bu zaman zarfında korona ile ilgili bir çok saptama yapıldı, teori ve tezler üretildi.

Bunların içerisine şehir efsanelerini ve komplo teorilerini de rahatlıkla ekleyebiliriz.

Lakin en anlaşılabilir ve net olanı şu idi: “Maske, mesafe, hijyen”

Ne yazık ki çok basit olan bu kuralı bile bir türlü başarıyla uygulayamadık.

Özellikle yaz mevsiminin gelmesi ve yasakların kalkmasıyla bu konuya ilişkin vatandaşların farkındalık düzeylerinde, endişe ve davranışlarında var olan rahatlamanın başımıza büyük dertler açağı çok net gözükmekte.

Uzmanlar sonbaharda yaşanacak yeni salgın dalgasının beklenenden önce yaşanabileceğini, salgının bayram sonrası dönemde özellikle de Ağustos ayı ortalarında artabileceğine dikkat çekiyor.

Tatil beldelerinde yaşanan bu vurdum duymazlığın Covid-19 tedbirlerinin bireylere bırakılmaması gerektiğinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oluyor.

Elbette tüm vatandaşlarımız tam kapanma nedeniyle çok zor günler geçirdi.

Çok da sıkıldılar.

Hak vermemek mümkün mü?

Tabii ki haklılar.

Fakat bu anlayışla bir şeylerin düzelmesi inanın imkansız.

Siz neredeyse tüm ülkeyi Ege'ye yönlendirirseniz salgının Ege’de patlama yapabileceğini hiç mi hesaba katmazsınız?

Peki olası bir salgın patlamasında Ege ile ilgili bir eylem planınız var mı?

Bakın bunlar çok önemli.

Kişiden kişiye geçen bulaşıcı hastalıklar başlangıçta alınan önlemlerin azlığı, organizasyon hataları, bölgeye dışardan giren çıkanların kontrolsüz olması gibi nedenlerle giderek yayılırlar ve yukarı giden bir grafik çizerler.

"Siz istediniz, bizler de açtık" tezi devleti yönetenleri olası bir salgın dalgasının sorumluluğundan kurtarmaz.

İster tam kapanma ister tam açılma olsun devletin işin takipçisi olması gerçeğini değiştirmemektedir.

Olası bir dalganmada güzel Ege'mizin yaşayacağı travmanın vebali devleti yönetenlerde olacaktır.

Benden söylemesi...