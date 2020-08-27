Ege Üniversitesi Senatosu, eğitim ve öğretime 26 Ekim’de başlama kararı aldı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:03

Ege Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim takvimi belirlendi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında gerçekleştirilen Senato Toplantısında, akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öneriler değerlendirildi. Toplantıda, Ege Üniversitesi Senatosu, eğitim ve öğretimin 26 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlamasına karar verdi.

Ege Üniversitesi Senatosu kararında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılında; Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu hariç olmak üzere, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretiminin yüzde 40’ını online(çevrimiçi-senkron) yapılması kararı alındı. Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ise eğitim-öğretimlerine başlama tarihlerini, kendi kurullarınca alınacak kararla belirleyecek.

Diğer yandan 2020-2021 Güz yarıyılında hazırlık sınıflarında derslerin tümüyle uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi-senkron yapılmasına karar verildi.

2020-2021 güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yüzde 40 oranda verilen çevrimiçi derslerin dışında kalan derslerle ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullar eğitim öğretim programlarının özelliklerine göre planlamalar yaparak alacakları kararları duyuracaklar. Ayrıca, Ege Üniversitesi Senatosunda, alınan kararların salgının seyrine göre tekrar değerlendirilebileceğine vurgu yapıldı.