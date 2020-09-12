Ege Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı: Acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan sağlık çalışanlarının rutin çalışmayı etkileyecek düzeyde olması nedeniyle tüm acil dışı ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi çalışanının izolasyona alınması üzerine tüm elektif (acil dışı) ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'nda yatmakta olan bir hastada Covid-19 çıktığı ve bu nedenle anestezi çalışanlarının bir bölümünün karantinaya alındığı öğrenildi.
'ANESTEZİ ÇALIŞANI KARANTİNADA'
Karantinaya alınan sağlık çalışanlarının rutin çalışması etkileyecek düzeyde olması sebebiyle elektif(acil dışı) ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.
Başhekimlik tarafından çok ivedi notuyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tüm ana bilim dallarına gönderilen yazıda, "Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yatmakta olan Covid-19 tanılı bir hastadan kaynaklı kontaminasyon nedeniyle 'rutini etkileyecek derecede' anestezi çalışanının izolasyona alındığı belirtildi. Anestezi servisinde bir hastada Covid-19 belirlenmesi üzerine bölüm çalışanlarının bir bölümü karantinaya alındı. Bu nedenle hastanemizdeki elektif ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur” denildi.
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