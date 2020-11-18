Ege Üniversitesi’nde koronavirüs yoğunluğundan dolayı poliklinik hizmetleri durduruldu!

Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 20:53
Ege Üniversitesi’nde koronavirüs yoğunluğundan dolayı poliklinik hizmetleri durduruldu!
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Poliklinik hizmetlerinin durdurulduğu tüm hastalara Başhekimlik tarafından kısa mesaj gönderilerek duyuruldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin gönderdiği mesaj ise şu şekilde:

“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren pandemi servisleri dışında tüm poliklinik hizmetleri (Randevulu hastalar da dahil) durduruldu.”


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