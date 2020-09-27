Ege'de Deprem!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 15:34
Ege'de Deprem!
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AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

#Deprem
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 26.52 km.Khalkidiki (Yunanistan), 127.84 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 27.09.2020, 15:22:15 TSİ
Enlem : 39.7958 N
Boylam : 24.2316 E
Derinlik : 11.73 km
Detay : https://t.co/4nUTGvodhe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2020


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