Ege'de Deprem!
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 26.52 km.Khalkidiki (Yunanistan), 127.84 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 27.09.2020, 15:22:15 TSİ
Enlem : 39.7958 N
Boylam : 24.2316 E
Derinlik : 11.73 km
Detay : https://t.co/4nUTGvodhe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2020
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