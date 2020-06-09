Ege'de kaçış trafiği hızlandı: 78 göçmen kurtarıldı

09 Haziran 2020 Salı, 09:39

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sığacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye ekipleri sevk etti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 37 sığınmacıyı ateşlerinin ölçülmesinin ardından karaya çıkardı. Kurtarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YUNAN KUVVETLER GERİ GÖNDERDİ

Çatal Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye gitti. Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen lastik botta tespit edilen 41 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi. Sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.