Ege'de karşılıklı NAVTEX ilan edildi
Yunanistan ile yeni bir NAVTEX gerilimi yaşanıyor. Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu.
Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye tarafından ise 28 Ekim tarihinde atış eğitimlerinin yapılaması için NAVTEX ile yanıt verildi.
Yunanistan'ın bu adımının iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.
NAVTEX NEDİR?
İngilizce “Navigational TeleX” kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.
Türkiye’de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya’da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor. Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.
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