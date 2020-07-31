Ege'de turizmcilerin yüzü ‘son dakika’ rezervasyonlarıyla güldü

31 Temmuz 2020 Cuma, 10:51

Vatandaşların, butik, ku¨çu¨k ve kapasitesi daha du¨şu¨k otellere yöneldiğini belirten Gencer, bunun yansımalarının bayram tatilinde de devam ettiğini bildirdi. Bu dönemde özellikle mavi tura ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gencer, bayramda tekne turlarında boş yer olmadığını dile getirdi.

Gencer, şöyle konuştu: “Rezervasyonlarda son gu¨nlerde bir yoğunluk olmasını bekliyorduk çu¨nku¨ vatandaşlar artık her gu¨n vaka sayılarına, yoğun bakımda yatan kişi sayılarına odaklanmış. Bu rakamlardaki artış insanların tatil planlarını erteleyebilirdi. Çok şu¨ku¨r böyle bir artış olmadı. Vatandaşlar da bayrama sayılı gu¨nler kala, özellikle hafta içi rezervasyonlarını yaptırdı. Ege’de ku¨çu¨k ölçekli otellerimiz salgın önlemleri kapsamında belirlenen kapasitelerini doldurdu. Bu bayramda açık olan otellerde yu¨zler gu¨lu¨yor.”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de sektöru¨n yeniden nefes almaya başladığını dile getirdi. İşler, “Bizim eski rezervasyon sayılarını almamız mu¨mku¨n değil. Şu an doluluk oranlarının yaklaşık yu¨zde 80’lere ulaştığını biliyoruz. Bu da sosyal mesafeli tatili göz önu¨ne alırsak tesis kapasitelerine bakıldığında yu¨zde 100 doluluk demektir. Yani yu¨zde 80 dolu olan oteli aradığınızda size boş odam yok diyecektir çu¨nku¨ oteller sadece odadan ibaret değil. Bunun restoranı, sahili ve diğer sosyal alanları var” dedi. Bazı tesislerin açılmadığını belirten İşler, açılan otellerin satış yaptığını, kapalı otellerin ise bu fırsatı kaçırdığını, turizm sektöru¨nu¨n salgına rağmen beklediğinden fazlasını bulduğunu söyledi.