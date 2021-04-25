Ege'nin tarihi kenti Tire'de asırlık kapı tokmakları müzede sergileniyor
Ege'de tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kentler arasında yer alan Tire'de köklü geçmişin mirası olan kapı tokmakları, sergilendikleri müzede ziyaretçilerini bekliyor.
İpek Yolu üzerinde bulunan, Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan ve Osmanlı döneminde de Aydın sancak merkezi olan Tire'de bu tarihi yansıtan çok sayıda eserin yanı sıra zamana direnemeyip yıkılan binalardan kalan bazı kapı tokmakları bugüne ulaşmayı başardı.
Anadolu kültüründe özel bir yeri olan bu sanat eserleri, Tire Kent Müzesi'nde ayrılan özel alanda eski zaman hikayelerine meraklı ziyaretçilerini ağırlıyor.
Çok kültürlü yaşama ev sahipliği yapan kentte Müslüman, Rum ve Musevi evlerinden kalan 170 kapı tokmağı müze envanterinde korunurken farklı özellikleri barındıran 30'u sergileniyor.
Tire Kent Müzesi Müdürü Gülşen Özek Bilici, maden sanatının önemli unsurlarından tokmakların bir kültür mirası olarak korunmaya muhtaç olduğunu ifade etti.
Tire evlerindeki kapıların çoğunda tokmakların yerinden söküldüğüne işaret eden Bilici, müzedeki sergilemeyle bu konudaki farkındalığı da artırmak istediklerini kaydetti.
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