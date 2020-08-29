Eğitim Sen’den sosyal medyada kampanya: 176 okuldaki vakaların #HepsiGerçek

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:28

Eğitim Sen, Covid-19 salgınının okulların açılması ile daha büyük tehdit oluşturacağına dikkati çeken sosyal medya eylemi başlattı.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un düzenlediği basın toplantısının ardından yayımladığı açıklamada "Açık ve şeffaf olun, bahsi geçen riskli okulların isimleri dedikodu değil gerçek" dedi.

#HepsiGerçek etiketi ile Twiiter'da başlatılan kampanyada, son iki günde 176 okulda Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bakanlık bu paylaşımın gerçek dışı olduğunu iddia etse de Eğitim Sen, bu bilginin doğru olduğu tespiti üzerinde durdu.

Eğitim Sen sosyal medya üzerinden kampanyayı şu tweetle başlattı:

“Eğitim Sen, her zaman yaptığı gibi şimdi de gerçekleri olduğu gibi, yalın ve anlaşılır bir şekilde ifade ediyor. Açıklarımızda salgınla iligili belirtilen okul isimleri dedikodu değil #HepsiGerçek

@ziyaselcuk @tcmeb”