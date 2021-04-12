Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini sağcı Guillermo Lasso kazandı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanının belirleneceği ikinci turda sağcı aday Guillermo Lasso zaferini ilan etti.
Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamaya göre, devlet başkanlığı seçiminin 6 Şubat'taki ilk turunda en fazla oyu alan sağcı aday Lasso ile solcu aday Andres Arauz arasında geçen yarışı Lasso önde bitirdi.
Oyların yüzde 97,41'nin sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı Lasso oyların yüzde 52,52'sini, Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı solcu Arauz ise oyların 47,48'ini aldı.
Lasso, destecileriyle bir araya geldiği zafer konuşmasında, Ekvador için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bugün Ekvadorlular demokratik haklarını kullanarak, geleceklerini oyladılar. Oylarıyla değişim ihtiyacı olduğunu gösterdiler, herkes için en güzel dileklerimi sunuyorum. Demokratik bir ülke için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Lasso, hiç kimseden intikam almaya niyetlerinin olmadığını vurgulayarak, "Bütün Ekvadorluları özgür görmek istiyorum, devlet başkanına karşı çıkmaktan korkmayın." dedi.
Solcu aday Arauz ise yenilgiyi kabul ederek, "Ekvadorlular, bugünden itibaren tek bir Ekvador olmak için birlik olmalıdır. Yaşasın Ekvador." şeklinde konuştu.
Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.
Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.
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