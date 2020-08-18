Ekvadorlu Enner Valencia, Fenerbahçe’ye imza atacak

18 Ağustos 2020 Salı, 18:46

Fenerbahçe'nin, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

İddiaya göre; son olarak Meksika’nın Tigres takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ekvadorlu forvet Enner Valencia, Fenerbahçe’ye imza atmak üzere.

Kariyerinde West Ham United ve Everton gibi takımlarda forma giyen, Premier Lig’de oynadığı 75 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan golcü oyuncunun Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

2017’den beri Tigres’te forma giyen Valencia, Meksika’daki ilk sezonunda oynadığı 42 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Valencia, 2018-19 sezonunu ise 47 maçta 15 gol 5 asistle tamamladı.

Geçen sezon ise başarısız bir istatistik ortaya koyan deneyimli golcü, oynadığı 29 maçta sadece 2 gol attı ve 5 asist yapabildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.