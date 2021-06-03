03 Haziran 2021 Perşembe, 15:48

Maltepe'de oturan Elanur A. (14) aynı okulda öğrenim gören Murat A.(17) ile arkadaş oldu. İddiaya göre, telefonu olmadığı için sosyal medya hesabından görüşmeye başlayan Elanur A. bir süre sonra tehditler almaya başladı.

Son olarak 24 Mayıs'ta Murat A. ile okulda karşılaşan Elanur A. bıçak zoru ile önce Tuzla'ya götürülürken, daha sonra da Maltepe Zümrütevler'de bir binanın çatı katına getirilerek burada 8 gün boyunca zorla tutuldu.

Son olarak Murat A.'yı gezmek için ikna eden Elanur A. dışarı çıktıktan sonra Murat A.'nın annesi ile karşılaştı. Murat A.'nın ailesinin polisi araması üzerinde genç kız kurtarılarak polis merkezine götürüldü.



Yaşadıklarını anlatan Elanur A. (14), "Telefonum olmadığı için sosyal medya hesabından beni ekledi. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Konuşmalar sırasında sapıkça mesajlar atmaya başlayınca ben arkadaşlığımı sonlandırmak istedim. Ancak beni tehdit etmeye başladı" dedi. Daha sonra okul çıkışında Murat A.'nın peşine takıldığını belirten Elanur A. "Sırtıma bıçak dayadı. Beni kolumdan tutarak zorla götürmeye başladı. Mahalle sessiz olduğu için kimse görmedi beni. Ondan sonra beni Gebze Harem minibüslerine bindirerek Tuzla'ya götürdü" şeklinde konuştu.

"GÜNLERCE ORADA AÇ KALMIŞ"



Elanur A. daha sonra da Murat A.'nın kendisini Zümrütevler'de bir binanın çatı katına götürdüğünü anlattı.

Elanur A., "Burada çatı katında kaldık. Yemek almak için gece dışarı çıkıyordu. Bayat ekmek alıp geliyordu. Tahtanın üzerinde yattım bu sürede. Battaniye çalıp getirdi. Onun üzerinde yattım. Çatı katı yüksek olduğu için onun yardımı ile girip çıkabiliyordum" ifadelerini kullandı.

Murat A.'yı güçlükle dışarı çıkmaya ikna ettiğini anlatan Elanur A. Murat A.'nın annesi ile karşılaştıktan sonra polisi aradıklarını ve bu şekilde kurtulduğunu söyledi. Elanur A. polis merkezine gittikten sonra da Murat A. ve ailesi tarafından şikayetçi olmaması için baskı gördüğünü, kendi ailesi geldikten sonra ise şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Baba Alimerdan A. ise "Kızım 8 gündür kayıptı, uyuyamıyordum. Bunun üzerine kızımın mesajlarını kontrol ettik. Sosyal medyadan bu çocukla konuştuğunu görünce gidip polise şikayetçi olduk. Çocuğumuzu sokaklarda aradık bulamadık. Kızımı Zümrütevler'de bir evde günlerce saklamışlar. Günlerce orada aç kalmış. Bulunduktan sonra da karakolda şikayetçi olmaması için baskı yapmışlar. Ben de, kızım da onlardan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

