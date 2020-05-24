Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da saat 04.45'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi ölmüş, 1607 kişi de yaralanmıştı.
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