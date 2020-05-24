Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem

24 Mayıs 2020 Pazar, 08:08

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi ölmüş, 1607 kişi de yaralanmıştı.