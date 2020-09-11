Elazığ'da nikahlar için yeni Covid-19 tedbiri

11 Eylül 2020 Cuma, 16:20

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evlendirme dairesinde yapılacak nikahlara gelin ve damat dahil sadece 10 kişinin katılabileceğini duyuruldu.



Elazığ Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Elazığ Belediyesi Kültür Park Evlendirme dairesinde yapılacak resmi nikah merasimlerine, gelin ve damat dahil en fazla 10 kişinin katılabileceği yönünde sınırlama getirildi.



HER NİKAH SONRASI TEMİZLİK

Evlenecek çiftlerin en anlamlı günlerini kolaylaştırmak ve güven içerisinde geçirmelerine imkân sunmak için bütün detaylara önem veren Elazığ Belediyesi, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de gerekli tedbirlerin uygulanması noktasında azami özen gösteriyor.

Bu kapsamda Kültür Park Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen her nikah töreni sonrası kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilerek gerekli hijyen koşulları sağlanıyor.

DAVETLİLERE MASKE VE MESAFE ÇAĞRISI

Nikah merasimlerine katılacak davetlilerin hem kendi hem de gelin ve damadın sağlığını riske atmamak için mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir.









