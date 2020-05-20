Elektrik tüketiminde 80 yılın en sert düşüşü yaşanabilir
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel elektrik tüketimi 2020 yılında yüzde 5 azalarak 80 yılın en sert düşüşünü kaydedecek.
Elektrik talebinde yaşanan küresel azalma, "evde kal" uygulamalarının kaldırılmasından çok sonrasında bile sürerek Büyük Buhran'dan beri görülen en sert yıllık düşüşe neden olacak ve enerji piyasalarını temel olarak yeniden şekillendirecek.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre (UEA) ekonomiler iyileşmekte zorlanırken, küresel elektrik tüketimi 2020 yılında yüzde 5 azalarak 80 yılın en sert düşüşünü kaydedecek.
ABD'de hükümet analistleri geçen hafta rekor düşüş olacağını tahmin etmişti. Avrupa'da ise analistler tam toparlanmanın yıllar alabileceğinin altını çiziyor.
Uzun süren yavaşlama eski ve ekonomik olmayan enerji santralleri -özellikle kömür yakan tesisler- üzerindeki baskıyı artıracak. Bu, daha temiz ve ucuz olan rüzgar ve güneş enerjisine geçiş sürecini de hızlandıracak. Aynı zamanda enerji üretimi kaynaklı sera gazlarında rekor seviyede yıllık düşüşün kaydedilmesini sağlayacak.
Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Steve Cicala, "Talepteki bu beklenmedik düşüş geleceği önceden gösteriyor. Dünya yenilenebilir enerjinin büyük ölçüde benimsenmesinin etkisine erken bir bakış atıyor." dedi.
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