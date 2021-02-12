Elit İşcan'a 'cinsel saldırı' ile suçlanan Efecan Şenolsun beraat etti
Oyuncu Elit İşcan’a hakaret ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun hakkında mahkeme beraat kararı verdi.
Aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Elit İşcan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun hakkında beraat kararı verildi.
Mahkeme, beraat kararının gerekçesi olarak sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olmamasını gösterdi.
Sanık Şenolsun savunmasında “Yapmadığım bir olaydan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” dedi.
“SUSMAZSAK BİTECEĞİNİ BİLİYORUZ”
Çok sayıda kadın İşcan’a destek olmak amacıyla adliye önündeydi.
Dava çıkışında açıklama yapan Elit İşcan’ın avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu, “Maalesef mahkemede beraat kararı verildi. Oysa geçen hafta umutluyduk aslında, çünkü savcı Efecan Şenolsun’un cinsel saldırı suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti. Yine çok tanıdık olduğumuz, alışık olduğumuz erkek yargı tecelli etti bizim açımızdan ve herhangi bir gerekçe de açıklanmaksızın bir beraat kararıyla çıktık bu kadar uzun süren bir yargılamanın sonucunda. Karşı taraf çok saldırgandı. Sadece bizlere değil kadınlara, sosyal medyadaki destek paylaşımlarına yönelik çok aşağılayıcı ifade kullandı özellikle avukat. Bir malzeme olarak pek çok şeyi püskürttü üzerimize. Hakim de erkek dayanışmasıyla beraat kararı verdi. Canımız sıkkın. Karar ne olursa olsun, Elit’in haklı olduğunu ve ne olursa olsun susmazsak biteceğini biliyoruz” dedi.
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