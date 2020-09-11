Elon Musk çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu

11 Eylül 2020 Cuma, 11:08

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan çocuğu X Æ A-12’nin adını bir röportaj esnasında unuttu.

Bir röportaj veren Elon Musk, muhabirden gelen “X Æ A-12 nasıl?” sorunu önce anlamıyor ve muhabirden tekrar etmesini istiyor. Sonrasında da bebeğinden söz ettiğini anladığında “Haa, çocuğumu diyorsun. Kulağa şifre gibi geliyor” dedikten sonra çocuğun iyi olduğunu ve belki birkaç ay sonraki bir seferde onu da yanında getirebileceğini söylüyor.

Tesla CEO’su son dönemde elektrikli otomobil firmasının, SpaceX’in ve insanların beynine çip takmaya çalıştığı projelerin arasında muhtemelen oğluyla ilgili bir soru beklemediği için boş bulunarak böyle bir tepki verdi.

Kaynak: webtekno.com