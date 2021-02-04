Elon Musk deneyler için tarih verdi: İnsan beynini bilgisayara bağlayacak
Elon Musk, Twitter üzerinden Neuralink hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneylere bu yılın sonlarında başlayabileceğini belirtti. Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde deney yapmasına imkan verecek izinleri almayı başaramadı.
Elon Musk, Twitter üzerinden Neuralink hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneylere bu yılın sonlarında başlayabileceğini belirtti. Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde deney yapmasına imkan verecek izinleri almayı başaramadı.
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir kez daha gündemde.
NTV'nin aktardığına göre, İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi hakkında açıklamalarda bulunan Musk, insanlı deneyler için tarih verdi.
'BU YILIN SONLARINDA İLK İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAYABİLİRİZ'
Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Neuralink’i geçtiğimiz yıl tanıtan milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini iddia etmişti.
Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
- Radar cezası yiyen sürücü böyle teselli buldu
- Ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşın yeni kazanç kapısı
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu