22 Ekim 2020 Perşembe, 10:09

İnsanoğlunun Ay'dan sonraki yeni hedefi olan Kızıl gezegen için sadece uzay ajanslarının yanı sıra özel şirketler de ciddi bir rekabet içerisinde.

SpaceX'ten Mars misyonu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Özel uzay şirketi SpaceX'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk Mars yolculuğu için tarih verdi.

Elon Musk, Starship gezegenler arası taşıma sisteminin ilk Mars yolculuğuna 2024'te çıkabileceğini söyledi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Starship uzay aracının ilk Mars görevi insansız olacak.

Şirket Starship'i 2021 yılı itibarıyla uzaya taşımayı, 2022 yılında insansız, 2023'te ise insanlı Ay görevlerine çıkmayı hedefliyor.

Kaynak: NTV



