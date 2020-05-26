Elon Musk, oğlunun X Æ A-Xii ismini değiştirdi

26 Mayıs 2020 Salı, 09:12

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın çocuğuna koyduğu isim üzerindeki tartışmalar henüz hafiflemişti ki Musk'tan sosyal medyayı hareketlendiren bir adım daha geldi. Musk, bir isimden çok bir bilgisayar yazılımı veya Tesla yeni modelinin proje ismini andıran çocuğunun X Æ A-12 adına güncelleme attı. Artık Elon Musk ve müzisyen Grimes'ın çocuğunun ismi X Æ A-Xii olacak.

Grimes Instagram üzerinden gelen bir soruya verdiği yanıtta çocuğun isminin değiştirildiğini duyurdu.

Herkes, Musk'ın nihayet çocuğuna bildiğimiz anlamda bir isim verdiğini düşünürken, değişikliğin bir isim değiştirmeden ziyade App Store veya Play Store'da bir güncellemeyi andırdığı ortaya çıktı. Grimes'e Instagram üzerinden bir yorumda Kaliforniya kuralları nedeniyle mi çocuğun adının değiştirildiği ve yeni adı soruldu. Grimes ise çocuğun yeni adının X Æ A-Xii olarak değiştirildiğini duyurdu. Yani latin rakamlarının yerini romen rakamları aldı.

Kaliforniyalı bir aile hukuku avukatı bir dergiye eyalet kurallarının isimlerde semboller, sayılar ya da Romen rakamlarına müsaade etmediğini söylemişti. Elon Musk ve Grimes çiftinin söz konusu değişikliği bu nedenle yapmış olabileceği düşünülüyor.

İsmin söyleniş şeklinde ise bir değişiklik yok. Elon Musk çocuğunun adını ilk kez Joe Rogan'ın podcast yayınında bizzat telaffuz etmişti. İsmin okunuşu X Ash A-12 şeklinde.