Elon Musk, oğlunun X Æ A-Xii ismini değiştirdi
Elon Musk, altıncı çocuğunun isminde değişiklik yaptı. X Æ A-12 yerine X Æ A-Xii olacak.
Tesla'nın kurucusu Elon
Musk'ın çocuğuna koyduğu isim üzerindeki tartışmalar henüz hafiflemişti ki
Musk'tan sosyal medyayı hareketlendiren bir adım daha geldi. Musk, bir isimden
çok bir bilgisayar yazılımı veya Tesla yeni modelinin proje ismini andıran
çocuğunun X Æ A-12 adına güncelleme attı. Artık Elon Musk ve müzisyen Grimes'ın
çocuğunun ismi X Æ A-Xii olacak.
Grimes Instagram üzerinden
gelen bir soruya verdiği yanıtta çocuğun isminin değiştirildiğini
duyurdu.
Herkes, Musk'ın nihayet
çocuğuna bildiğimiz anlamda bir isim verdiğini düşünürken, değişikliğin bir
isim değiştirmeden ziyade App Store veya Play Store'da bir güncellemeyi
andırdığı ortaya çıktı. Grimes'e Instagram üzerinden bir yorumda Kaliforniya
kuralları nedeniyle mi çocuğun adının değiştirildiği ve yeni adı soruldu.
Grimes ise çocuğun yeni adının X Æ A-Xii olarak değiştirildiğini duyurdu. Yani
latin rakamlarının yerini romen rakamları aldı.
Kaliforniyalı bir aile hukuku
avukatı bir dergiye eyalet kurallarının isimlerde semboller, sayılar ya da
Romen rakamlarına müsaade etmediğini söylemişti. Elon Musk ve Grimes çiftinin
söz konusu değişikliği bu nedenle yapmış olabileceği düşünülüyor.
İsmin söyleniş şeklinde ise
bir değişiklik yok. Elon Musk çocuğunun adını ilk kez Joe Rogan'ın podcast
yayınında bizzat telaffuz etmişti. İsmin okunuşu X Ash A-12 şeklinde.
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