Elon Musk'dan 'uzaylılar' açıklaması: "Loch Ness Canavarı saçmalığına kapılamayız"

02 Şubat 2021 Salı, 10:33

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'taki bir görüşmede konuşan SpaceX CEO'su, Mars'ın dışında bilincin varlığının muhtemel olduğuna dair tartışmaların bulunduğunu ama "böyle bir şey olsaydı kendisinin bunu bileceğinden gayet emin olduğunu" söyledi.

Independent Türkçe'nin atardığına göre Musk, "Herhangi bir uzaylı medeniyetin var olduğuna işaret eden hiçbir şey görmedim. Bunun üzerine saniyesinde atlayan ilk kişi olurdum ama böyle bir kanıt görmedim" dedi.

Buna karşılık Musk diğer gezegenlerde gelişen ancak uzay yolculuğu teknolojisine doğru atılım yapamamış veya bu gelişmeden önce varlığı son bulmuş uzaylı medeniyetlerin yaşamış olmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Musk, "Kendi galaksimizde ve diğerlerinde, bir süre gelişen ama sonra yavaş yavaş çöken... bir sürü ölü medeniyet varsa şaşırmam" dedi.

SpaceX CEO'su, eski Mısırlılar, Sümerler ve Babillileri de içeren medeniyetlerin hepsinin bir zamanlar yaşadığını ve büyük teknolojiye eriştiğini ama sonra yok olduğunu, teorik bağlamda benzer hadiselerin diğer dünyalarda da yaşanmış olabileceğini aktardı.

UFO görme hadiseleriyle ve uzaylılara dair nasıl düşünmemiz gerektiğiyle ilgili fikri sorulan Musk, bu tür olayların insan yapımı nesnelerle veya doğal olaylarla açıklanması ihtimalinin, uzaylı teknolojisiyle açıklanması ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Musk, uzaylı faaliyetlerini fotoğrafladığını öne sürenlere atıfla, "Dinle adamım, fotoğraf çözünürlüğünün en az 7/11'lerin (24 saat açık uluslararası market zinciri -ed.n.) ATM'leri kadar iyi olması gerekir. Bu Loch Ness Canavarı saçmalığına kapılamayız... en az iPhone 6 seviyesinde" dedi.

Mars'ta kendi kendine yeten bir şehirden de bahseden Musk, gezegende kurulacak olası bir şehrin, Dünya'dan gelecek kaynakların Mars'a ulaşamadığı durumda da dayanıp dayanamayacağının kendi kendine yetme sorunu olduğunu bildirdi.

Musk ayrıca, Marslı medeniyetlerin "tehlikeli" olacak "küçük minik karakollar" şeklinde başlayacağını ifade etti. Mars'taki yeni hudutlara dair konuşan Musk, önceliklerin itici santral, güneş enerjisi, demir madeni rafinerileri ve gıda üretimi olacağını söyledi.

Bu önceliklerin inişten sonraki 30 yıl içinde, gezegenin yaşanabilir kılınmasına başlamadan önce, kendi deyimiyle "endüstrinin temelleri" olacağını belirten Musk, Mars'ın belki "eğlenceli" olmasa da "büyük bir macera" olacağını öne sürdü.