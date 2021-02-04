Elon Musk'ın Clubhouse yayını kullanıcıları yanlış uygulamaya yöneltti

Son günlerin konuşulan uygulaması Clubhouse, yalnızca iOS'te bulunuyor ancak bunu bilmeyen Android kullanıcıları, Play Store'daki yanlış Clubhouse uygulamasını indirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 12:49
Elon Musk'ın Clubhouse yayını kullanıcıları yanlış uygulamaya yöneltti
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Yalnızca davetiye ile girilebilen sesli sohbet odaklı sosyal ağ uygulaması Clubhouse, özellikle Elon Musk’ın da sosyal ağa katılmasıyla birlikte ilgi gördü. Özellikle teknoloji ve finans sektöründen isimlerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği uygulama, şu an için yalnızca iOS platformunda bulunuyor.

"Proje yönetim aracı" olarak tanımlanabilen ve verimlilik kategorisinde olan  uygulama, henüz Android telefonlarında bulunmuyor. 

Ancak bu bilgiye sahip olmayan Android kullanıcıları, izim benzerliğinden dolayı başka bir Clubhouse uygulamasını indirdiler. 

Android’deki Clubhouse uygulamasının CEO’su Elon Musk’ın tweetinden iki saat sonra uygulamayı Play Store’dan geçici olarak kaldırdıklarını söyledi. İnsanların sosyal ağ sanarak kendi uygulamalarını indirdiklerini ve fırsatçılık yapmadıkları halde tepkiyle karşılaştıklarını da ekledi.

BENZERİ SIGNAL İÇİN DE OLMUŞTU

Musk daha önce de Twitter takipçilerine şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanmalarını önerip takipçilerinin isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla "Signal Advance" isimli başka bir şirkete yatarım yapmasına neden olmuştu.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Şimdilik sadece IOS kullanıcılarına özel olan Clubhous'a üye olabilmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

  • App Store'dan Clubhouse uygulamasını indirin.
  • Kendinize bir kullanıcı adı belirleyin.
  • Gelen SMS mesajıyla hesabınızı onaylayın.
  • Bu adımların ardından Clubhouse kullanıcıyı bekleme listesine alıyor.
  • Eğer rehberinizde uygulamayı kullanan bir kullanıcı varsa davetiye beklediğinizi görüp size davetiye gönderebilir.
  • Hesabınızı onayladıktan sonra uygulama içinde yer alan kategorilerden ilgi alanlarınızı seçip, bu alanlardan katılımcıların yer aldığı sohbet odalarına girebiliyorsunuz.

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