Elon Musk'tan Apple itirafı: 'Satmayı düşündüm'

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk, şirketin en zorlu döneminde Tesla’yı Apple'a satmayı düşündüğünü itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:38
Elon Musk'tan Apple itirafı: 'Satmayı düşündüm'
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Reuters'un aktardığı habere göre ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üreteceği projenin tarihi de belli oldu. ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi.

Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan ititaf gibi bir açıklama geldi.

Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf ederek, "Model 3 programının en zorlu günlerinde, Apple'ın Tesla'yı satın alma olasılığını görüşmek için Tim Cook'a ulaştım (mevcut değerimizin 1 / 10'u için). Toplantıya katılmayı reddetti" ifadelerini kullandı.

Musk’ın iddialarının ardından Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.


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