Elon Musk'tan Apple itirafı: 'Satmayı düşündüm'

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:38

Reuters'un aktardığı habere göre ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üreteceği projenin tarihi de belli oldu. ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi.

Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan ititaf gibi bir açıklama geldi.

Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf ederek, "Model 3 programının en zorlu günlerinde, Apple'ın Tesla'yı satın alma olasılığını görüşmek için Tim Cook'a ulaştım (mevcut değerimizin 1 / 10'u için). Toplantıya katılmayı reddetti" ifadelerini kullandı.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Musk’ın iddialarının ardından Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.