Elon Musk'tan Bill Gates yorumu: 'En ufak bir fikri yok'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 09:51

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi gelişen teknoloji üzerine farklı yorumları ile gündemde.

Bir tarafta Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk diğer tarafta Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

Geçtiğimiz günlerde elektirkli araçlar ile ilgili bir yazı kaleme alan Bill Gates elektrikli TIR'ların iddia edilenin aksine pratik bir yöntem olmayacağını öne sürdü.

Gates elektrikli araçların kısa mesafeler için hayli yararlı olacağını ancak uzun mesafede bir katkı sağlamasını beklemediğini açıkladı.

Bill Gates'in bu çıkışına elektrikli araç üreticisi Elon Musk'un yanıtı gecikmedi. Bir kullanıcının Gates'in açıklamalarını hatırlatarak fikrini sorması üzerine Musk konu hakkında ilk defa konuştu.

Musk'ın Gates'e verdiği cevap bir hayli kısa ve netti: 'Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok.'

Tesla ile elektrikli TIR geliştiren Elon Musk ilk aracını 2017'de duyurmuş ancak 2019'da satışa çıkması beklenen araç üretim takviminin bir hayli gerisinde kalmıştı.

Musk geçtiğimiz yıllarda yapay zeka hakkında farklı fikirleri paylaştığı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg hakkında "Mark ile bu konu hakkında daha önce konuşmuştum. Bu konuya olan hakimiyeti oldukça kısıtlı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: NTV