Elon Musk'tan 'geleceğin para birimi' anketi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:38

Arka arkaya yaptığı paylaşımlarla Dogecoin'in değerinde ani artışlar yaşanmasına sebep olan Elon Musk aynı zamanda Dogecoin'i 'halkın kripto parası' gibi eğlenceli tanımlarla da gündemde tutmaya devam ediyor. Musk'ın Dogecoin için attığı son adım ise 'geleceğin para birimi' anketi yapmak oldu.

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Elon Musk bugün Twitter'da paylaştığı bir anketle takipçilerine geleceğin para biriminin ne olacağını sordu.

Şeçenekler arasında Dogecoin ve diğer tüm kripto paralar olan anketi şu an için büyük bir farkla Dogecoin önde götürüyor.

Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'i bıraktığını açıkladıktan iki gün sonra geri dönmüş ve yaptığı paylaşım sayesinde Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağlamıştı.