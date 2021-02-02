Elon Musk'tan yeni Twitter paylaşımı: 'Bir süreliğine yokum'

02 Şubat 2021 Salı, 17:10

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 45 milyona yakın takipçisiyle Twitter’ı en aktif kullanan iş insanlarından birisi. Bulunduğu paylaşımlarla piyasada büyük etkiler yaratmayı başaran Musk, daha önce Signal adlı bir şirketin yanlışlıkla değer kazanmasını sağlamış, açıklamasına #bitcoin ekleyerek kripto paranın değerini artırmıştı.

Musk bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımında “Twitter’da bir süreliğine yokum” notunu düşerek süreli olarak uygulamadan ayrılma kararı aldığını belirtti.

Musk, daha önce de Twitter’a ara vermiş, hesabını sileceğini belirtmişti. Açıklamasının 2 gün sonrasında tekrar bir tweet atmıştı ve aktif kullanımına devam etmişti.