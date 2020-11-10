'Elvan' dönemi başladı: Erdoğan'a şükran, Albayrak'a teşekkür
Berat Albayrak'ın istifası sonrası yerine Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, görevine başladı.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadesini kullandı.
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