Birçok ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısı için EMA’dan açıklama

16 Mart 2021 Salı, 16:41

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısını vurulan kişilerde kan pıhtılaşmasının oluştuğu iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Basın toplantısında değerlendirmede bulunan EMA Başkanı Emer Cooke, aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair gösterge olmadığını vurguladı.

Cooke, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerden daha ağır bastığına "kesin olarak ikna olduğunu", ancak değerlendirmenin devam ettiğini söyledi.

Cooke, uzmanların değerlendirme yapmak üzere bu hafta toplanacağını ve perşembe günü bir tavsiye kararında bulunulacağını söyledi.