Birçok ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısı için EMA’dan açıklama

AP haber ajansının aktardığına göre, Avrupa İlaç Ajansı tarafından, AstraZeneca aşısı vurulduktan sonra kan pıhtısı görülen vakalar için açıklamada bulunuldu. EMA, bu konuda bir kanıt bulunmadığını belirterek incelemenin sürdüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2021 Salı, 16:41
Birçok ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısı için EMA’dan açıklama
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Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısını vurulan kişilerde kan pıhtılaşmasının oluştuğu iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Basın toplantısında değerlendirmede bulunan EMA Başkanı Emer Cooke, aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair gösterge olmadığını vurguladı.

Cooke, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerden daha ağır bastığına "kesin olarak ikna olduğunu", ancak değerlendirmenin devam ettiğini söyledi.

Cooke, uzmanların değerlendirme yapmak üzere bu hafta toplanacağını ve perşembe günü bir tavsiye kararında bulunulacağını söyledi.


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