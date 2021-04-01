Emekliler: 'Bizi açlığa mahkum edenlere sandıkta hesap soracağız'

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:48

Tüm Emekliler Sendikası’na bağlı şubeler Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı eylem düzenledi. Keçiören Yunus Emre Parkı’nda yapılan eylemde konuşan Tüm Emekliler Sendikası Şube Başkanı Ali Gölpınar, 8 milyon emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını, emeklilerin açlığa mahkûm edildiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"EMEKLİLER, AÇLIĞA YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLMİŞTİR"

“Siyasi iktidarın politikaları sonucu siyasal, toplumsal ve ekonomik olarak çıkmaza girmesi bir yönetememe krizi olarak kendisini gösteriyor. Siyasi alandaki yönetememe krizini tek adam sistemiyle; anti demokratik, baskıcı ve otoriter uygulamalarla aşmaya çalışmaktadır.

DİSK Emekli Sen’e açılan dava kapatmayla sonuçlanmış. Çok uzun yıllardan beri emekli maaşları yoksulluk sınırı altında yer almaktadır. Ülkenin bütün değerlerini yaratan, emekleriyle bugünleri yaratan emekliler açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadır Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse yüzde 50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 liranın olduğu ülkemizde emekli maaşı alan 8 milyon hak sahibinin aylık maaşı 2000 liranın altındadır.”

“GEÇİNEMİYORUZ, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Emekli maaşlarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanların, hayatlarında bir gün bile pazara çıkmadığını belirten Gölpınar şöyle devam etti:

“Hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise; bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama haline gelmiştir. Sözün özcesi, geçinemiyoruz. Siyasi iktidar sermayeye dövizli garantiler vermekte, milyon dolarlık vergilerini affetmektedir.

Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, zamanı gelince de sandıkta hesap sormaya kararlıdırlar. Sağlıklı, insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz.”